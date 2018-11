Unicredit: al via il progetto Sandokan 2 con Pimco e altri

Alessandra Caparello 21 novembre 2018 - 15:05

MILANO (Finanza.com)

Al via il processo Sandokan 2 su 3 miliardi di non performing loan del gruppo Unicredit, la maggioranza dei quali garantiti da immobili e progetti di sviluppo.La nuova edizione del progetto Sandokan ripartirà con gli stessi partner-investitori di Sandokan 1, ossia il colosso degli investimenti alternativi statunitense Pimco, il gruppo Gwm e il servicer Aurora Recovery Capital.Bloomberg riporta che sarebbe già partita la due diligence su una prima tranche per complessivi 800 milioni rispetto ai 3 miliardi di euro totali dell’operazione ed entro fine mese dovrebbe partire l’analisi su un’altra fetta del portafoglio per circa 1 miliardo di euro. Dopo i buoni risultati finora raggiunti dopo il lancio della prima operazione Sandokan, la nuova edizione del progetto è stata voluta nuovamente dall’istituto guidato dall’amministratore delegato Jean Pierre Mustier e avrà la medesima struttura finanziaria della prima edizione: Pimco fornirà equity per gli investimenti per il 70%, mentre Gwm per il restante 30 per cento. A Piazza Affari al momento il titolo Unicredit segna un guadagno del 2,15%.