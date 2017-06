Unicredit: accordo con Pekao per cessione Pioneer Pekao

Titta Ferraro 2 giugno 2017 - 08:34

MILANO

UniCredit ha sottoscritto un accordo con Bank Pekao per la cessione di Pioneer Pekao Investment Management SA, Pekao Pioneer PTE SA e Dom Inwestycyjny Xelion SP. Z O.O. L'intesa è in linea con quanto comunicato al mercato in data 8 dicembre 2016. A seguito di questa operazione Bank Pekao S.A. deterrà l’intero capitale delle predette società. Il prezzo concordato per la cessione è complessivamente pari a Euro 142 milioni.