Unicredit: Mustier, siamo in vista del traguardo della maratona Transform 2019

Titta Ferraro 9 maggio 2019 - 08:33

MILANO (Finanza.com)

"Sono molto soddisfatto della performance di UniCredit in questo inizio d’anno. Per la seconda volta di seguito, si è trattato del migliore primo trimestre dell'ultimo decennio, a riprova del successo del nostro attuale piano strategico e del fatto che siamo sulla strada giusta per raggiungere gli obiettivi di Transform 2019, che sono tutti confermati, entro la fine di quest'anno". Così Jean Pierre Mustier, ceo di Unicredit, a commento dei conti del primo trimestre.Mustier si sofferma poi sulle quattro misure finanziarie annunciate il 7 maggio e che costituiranno le basi della strategia di business 2020-2023 che verrà presentata il prossimo dicembre. "a cessione del 17% di Fineco rappresenta il primo passo - sottolinea Mustier - e sarà seguita da altre azioni, quali l'accelerazione della vendita di NPE nel 2019 a sostegno del runoff della divisione Non Core entro il 2021, il riallineamento del nostro portafoglio di titoli sovrani domestici rispetto a quelli dei nostri concorrenti europei e un'evoluzione della struttura del Gruppo che ci consentirà di aumentare la flessibilità e ottimizzare i costi del nostro funding". "Gli obiettivi chiave sono assicurare al Gruppo benefici da un MDA buffer ora posizionato nella parte superiore del range compreso tra 200 e 250 punti base entro fine 2019 e consentirci in questo modo di rafforzare la capacità di fare credito, supportare le economie locali e sviluppare ulteriormente le attività commerciali con i clienti nei paesi dove siamo presenti. Siamo in vista del traguardo della maratona di Transform 2019 e, lavorando assieme come One Team, One UniCredit, assicureremo che UniCredit è e continui ad essere un vero vincitore pan-europeo”.