Unicredit, Mustier rassicura sui Btp: non li venderemo ma dobbiamo ridurre esposizione

Unicredit si appresta a ridurre la propria esposizione ai Btp rispetto ai circa 54 miliardi in pancia a fine marzo. Così come indicato nei 4 punti programmatici che costituiranno le basi della strategia di business 2020-2023, il ceo Mustier sottolinea che la riduzione dei titoli di Stato italiani in portafoglio fa parte di una serie di misure finanziarie decise in Cda in vista del nuovo Piano.L'alleggerimento dell'esposizione ai Btp non avverrà attraverso la vendita di Btp, rassicura Mustier nel corso di una conference call con gli analisti: "Non venderemo Btp, piuttosto ridurremo gradualmente l'esposizione lasciando andare a scadenza i titoli in modo da allinearci al livello dei nostri competitor". Mustier non ha dettagliato il target di riduzioen dell'esposiozione.