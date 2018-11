Unicredit: Mustier, nel 2019 riduzione del 35% nella sensitivity del CET1 ratio ai BTP spread

Titta Ferraro 8 novembre 2018 - 08:44

MILANO

"Stiamo implementando una serie di misure per proteggere il nostro capitale, incluse cessioni di attività specifiche tra cui immobiliari e una riduzione di circa il 35 per cento nella sensitivity del nostro CET1 ratio ai BTP spread". Lo ha detto l'ad di Unicredit, Jean Pierre Mustier, nel commentare i conti trimestrali diffusi questa mattina.Mustier ha precisato che la riduzione della sensitività avverrà mantenendo sostanzialmente invariato il portafoglio Btp, anche come duration, ma rimodulandolo al suo interno.