Unicredit: Mustier, molto interesse investitori istituzionali per aumento

Titta Ferraro 12 gennaio 2017 - 10:49

MILANO (Finanza.com)

"C'è interesse di molti investitori istituzionali, europei e americani. In queste settimane ne ho incontrati oltre 200". Così il ceo di Unicredit, Jean Pierre Mustier, in merito all'aumento di capitale da 13 miliardi di euro che oggi dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci. In un'intervista concessa a La Stampa, Mustier rimarca come il momento sia favorevole "con la prospettiva di un rialzo dei tassi e dell'inflazione ha fatto tornare l'interesse sul settore bancario". "Inoltre - ha proseguito Mustier - finito l'effetto referendum, il rischio percepito sull'Italia è diminuito: pesa positivamente la sostanziale continuità del Governo". Il numero uno di Unicredit ha poi precisato che l'aumento sarà pronto prima del pagamento del bond Unicredit, previsto il 10 marzo.