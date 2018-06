UniCredit valuta fusione con Société Générale (FT)

Laura Naka Antonelli 4 giugno 2018 - 07:18

Unicredit starebbe considerando l'opzione di una fusione con la banca francese Société Générale. E' quanto riporta il Financial Times, che sottolinea che sono mesi che l'AD di UniCredit Jean-Pierre Mustier, tra l'altro ex SocGen e francese, sta valutando l'ipotesi.Le discussioni per una fusione sarebbero comunque alla fase iniziale.In ogni caso, secondo alcune fonti sentite dall'Ft, SocGen, che è la seconda banca in Francia, non sarebbe pronta a un'operazione di M&A almeno per un altro anno.