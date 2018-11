UniCredit: utile netto -53,7% in primi nove mesi 2018, banca paga anche quota in turca Yapi

Laura Naka Antonelli 8 novembre 2018 - 08:04

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo UniCredit ha terminato i primi 9 mesi del 2018 riportando un utile netto di 2,16 miliardi di euro, in flessione del 53,7% rispetto ai primi 9 mesi del 2017.Il risultato sconta l'impairment della quota nella controllata turca Yapi per 846 milioni di euro e degli accantonamenti addizionali a causa dell'imminente liquidazione delle presunte violazioni delle sanzioni americane.L'utile netto "rettificato" si attesta invece a 3 miliardi di euro, in crescita del 4,7% rispetto ai primi 9 mesi del 2017.Il risultato netto del solo terzo trimestre è stato di 29 milioni di euro, quello "rettificato" è risultato pari a 875 milioni (+4,8% rispetto al terzo trimestre 2017).Il Cet1 ratio fully loaded di gruppo si è attestato al 12,11% a fine settembre 2018.