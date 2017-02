UniCredit: ultimo giorno per esercitare i diritti, titolo debole in Borsa

Alessio Trappolini 17 febbraio 2017 - 11:55

Titolo Unicredit intonato al ribasso sulla scia di quanto accade per l’intero settore bancario di Piazza Affari. L’intero mercato azionario italiano sconta una certa debolezza nella mattinata milanese, con l’indice FTSE Mib che al giro di boa della seduta accelera al ribasso, cedendo l’1% circa a 18.900 punti.



Per Unicredit oggi è l’ultimo giorno per poter esercitare i diritti di opzione. I warrant al momento passano di mano a 11,03 euro. Secondo quanto stabilito in sede di aumento di capitale, ogni 5 diritti d’opzione esercitati l’investitore si vedrà attribuire 13 azioni ordinarie Unicredit al prezzo di 8,09 euro (valore fissato con uno sconto del 38% sul prezzo teorico dopo lo stacco del diritto alla sottoscrizione). In questo quadro UniCredit cede il -0,95% a 12,51 euro.