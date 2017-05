UniCredit: titolo tonico a Piazza Affari, al momento miglior blue chip italiana

Alessio Trappolini 3 maggio 2017 - 11:49

MILANO (Finanza.com)

UniCredit balza in testa al FTSE Mib nel proseguo della mattinata borsistica milanese. Secondo gli analisti il titolo starebbe beneficiando delle aspettative sulle elezioni francesi, che domenica 7 maggio giungeranno al test finale del ballottaggio. Gli ultimi sondaggi danno infatti il candidato liberale e pro-Ue Emmanuel Macron in vantaggio rispetto alla rivale estremista Marine Le Pen. In questo quadro il titolo Ucg guadagna circa l’1,06% portandosi in area 15,29 euro.