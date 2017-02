UniCredit: titolo più acquistato a Piazza Affari, primo giorno di negoziazione senza diritti d’opzione

Alessio Trappolini 20 febbraio 2017 - 10:05

MILANO (Finanza.com)

UniCredit è il titolo più acquistato a Piazza Affari dopo un’ora dall’avvio delle contrattazioni. Ricordiamo che oggi è il primo giorno in cui non sono negoziati i diritti di opzione sull’aumento di capitale dell’istituto di Piazza Gae Aulenti. Al momento le azioni della banca viaggiano in rialzo dell’1,31% a 13,09 euro.