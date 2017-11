UniCredit: si dimette Palenzona, Fabrizio Saccomanni cooptato in cda

Daniela La Cava 8 novembre 2017 - 16:57

MILANO (Finanza.com)

Fabrizio Palenzona ha rassegnato le proprie dimissioni dal consiglio di amministrazione di Unicredit per consentire la cooptazione dell'ex ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, quale amministratore non esecutivo. Lo rende noto il gruppo di piazza Gae Aulenti in un comunicato. Il cda "in considerazione delle esclusive qualità professionali e dell'assoluto standing di Fabrizio Saccomanni ha ritenuto che lo stesso rappresenta il candidato ideale per la posizione di presidente di UniCredit per il prossimo mandato del consiglio di amministrazione (2018-2021)". Saccomanni, che resterà in carica fino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio 2017 e a rinnovare l'intero board, svolgerà un ruolo attivo nella definizione della lista dei candidati per il rinnovo dell'organo amministrativo che l'attuale cda predisporrà in vista dell'assemblea degli azionisti del 2018.