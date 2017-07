UniCredit positiva a Piazza Affari con giudizio JP Morgan. Perfezionata vendita Pioneer ad Amundi

Daniela La Cava 4 luglio 2017 - 11:54

MILANO (Finanza.com)

Seduta positiva a Piazza Affari per UniCredit all'indomani dell'annuncio del perfezionamento della vendita di Pioneer Investments ad Amundi e della valutazione di JP Morgan. Sul Ftse Mib il titolo della banca di piazza Gae Aulenti sale di oltre l'1% a 17,21 euro ad azione.Ieri UniCredit ha annunciato che l’operazione genera una plusvalenza netta di circa 2,1 miliardi di euro per il gruppo e porta ad un incremento del CET1 ratio Fully Loaded di circa 84 punti base sui dati a marzo 2017 (pro-forma per la cessione di Bank Pekao). L'istituto ha precisato che tali effetti verranno contabilizzati nel terzo trimestre del 2017.Oggi il titolo UniCredit è invece finito sotto la lente di ingrandimento di JP Morgan: gli analisti della banca Usa hanno riavviato la copertura sull'istituto italiano con rating overweight e con un prezzo obiettivo di 21 euro.