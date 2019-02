UniCredit, obiettivi Transform 2019 in anticipo: centrati 100% target organico e 93% target taglio filiali

Laura Naka Antonelli 7 febbraio 2019 - 10:09

MILANO (Finanza.com)

Nel comunicare i risultati di bilancio dell'intero 2018 e del quarto trimestre del 2018, UniCredit ha reso noto anche che il raggiungimento di alcuni target finanziari previsti nel piano Transform 2019 è avvenuto in anticipo rispetto ai tempi.Raggiunto infatti il 100% del target di riduzione dell'organico e il 93% del target di riduzione delle filiali.Il risultato è che dal dicembre del 2015 881 filiali sono state chiuse in Europa occidentale (di cui 50 chiuse nel 4trim18), corrispondenti al 93 per cento delle 944 chiusure pianificate entro il 2019; e che gli FTE sono stati ridotti di circa 14.000 unità (di cui 1.087 nel 4trim18), corrispondenti al 100 per cento delle riduzioni previste entro il 2019.