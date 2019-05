UniCredit lancia piattaforma che investirà nelle migliori Pmi, dotazione fino a 2 miliardi

Titta Ferraro 6 maggio 2019 - 14:28

UniCredit, insieme a un gruppo di importanti gestori di investimenti, propone un'iniziativa a supporto delle Pmi italiane che prevede l'acquisto di partecipazioni di minoranza in un'ottica di lungo periodo. E' prevista una Dotazione di capitali pazienti finalizzati allo sviluppo delle migliori PMI italiane fino a 2 miliardi di euro.Il gruppo di investitori metterà a disposizione capitale paziente, acquisendo partecipazioni di minoranza con un orizzonte temporale più lungo rispetto a quello dei tipici strumenti di private equity e fornendo consulenza strategica e supporto nello sviluppo del business.Tra il 60 e il 70% dei posti di lavoro in Europa sono creati, o direttamente legati, alle PMI, che rappresentano circa il 60% del valore aggiunto prodotto. L'iniziativa è dedicata a società dei settori manifatturieri italiani d'eccellenza, compresi quelli industriale, aerospaziale, delle tecnologie per il packaging, farmaceutico, del design, dell'alimentare, e si focalizzerà su imprese alla ricerca di capitali per accelerare i loro piani di espansione a medio-lungo termine."Con questa iniziativa, confermiamo il nostro ruolo di partner strategico di lungo termine nei loro processi di crescita e innovazione - commenta Richard Burton, Head of Corporate & Investment Banking di UniCredit - . E’ solo uno dei modi in cui creiamo valore per inostri clienti, mettendo in connessione imprese eccellenti e potenziali investitori. Questa iniziativa fornirà supporto strategico e manageriale alle imprese italiane nostre clienti, sostenendo le migliori nel fare il salto di qualità e dimensionale".Il selezionato gruppo di gestori comprenderà investitori italiani e internazionali, tutti con una forte esperienza e presenza sul mercato italiano, unite alla capacità e volontà di investire a lungo termine, una strategia che meglio si adatta alla tipologia di imprese target. L’iniziativa sarà dapprima implementata sul mercato italiano, dove la necessità di capitale paziente è più sentita. In seguito, operazioni simili verranno estese anche in altre geografie in cui UniCredit è presente, come Germania e Centro Est Europa.