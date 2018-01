UniCredit: emesso primo bond senior non-preferred in Italia

Daniela La Cava 12 gennaio 2018 - 08:19

MILANO (Finanza.com)

UniCredit ha annunciato ieri sera, a mercati chiusi, il collocamento di un bond senior non-preferred a 5 anni per un importo pari a 1,5 miliardi di euro, destinato a investitori istituzionali. "Questo bond - spiega la banca di piazza Gae Aulenti in una nota stampa - rappresenta la prima transazione in Italia a seguito della recente introduzione dei titoli di debito senior non-preferred (strumenti di debito chirografario di secondo livello), approvata dalla legge di Bilancio 2018 del Governo Italiano". "La transazione - riferisce ancora la banca - ha ottenuto un riscontro eccezionale da parte di oltre 250 primari investitori, con ordini per circa 4,5 miliardi di euro raccolti durante il processo di book building". Il titolo paga una cedola annuale pari a 1%, con prezzo di emissione pari a 99,651 per cento. Il collocamento è stato curato da ING, J.P. Morgan, Santander, SG CIB, UBS Investment Bank e a UniCredit Bank AG, in qualità di joint bookrunners.