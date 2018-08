UniCredit: ecco cosa succede alla banca con un rialzo dello spread di 10 punti base

Laura Naka Antonelli 7 agosto 2018 - 11:44

MILANO (Finanza.com)

Ogni dieci punti base in più di spread tra i rendimenti di Btp e Bund comportano un impatto negativo sul capitale di UniCredit di 137 milioni di euro pre-tasse e di 95 milioni post tasse. Lo ha spiegato la stessa UniCredit, in una nota al comunicato sui risultati del primo semestre 2018.Nella nota si legge che l'impatto di 10 punti base in più dello Spread ha una conseguenza sul Cet1 ratio fully loaded di -3,8 punti base pre-tasse e di -2,6 pb post-tasse.Esattamente, in merito al BTP sensitivity al 29 giugno 2018 emerge che "lo spostamento parallelo di +10pb dell'asset swap spread su BTP ha un impatto di -3,8 pb (o €137 mln) pre-tassee -2,6 pb (€95 mln) post tasse sul CET1 ratio fully loaded(capitale)