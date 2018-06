UniCredit: due accordi strategici di Bancassicurazione con Allianz e Generali

Titta Ferraro 5 giugno 2018 - 11:30

MILANO (Finanza.com)

UniCredit ha firmato due accordi esclusivi di partnership strategica con Allianz e Generali per la distribuzione di prodotti assicurativi per individui e piccole e medie imprese in Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Serbia, Slovacchia e Slovenia.Le partnership di lungo termine, rimarca Unicredit, verranno gradualmente implementate nella seconda metà del 2018, e saranno focalizzate prevalentemente su prodotti Life and Non-Life con Allianz e su prodotti CPI (Credit Protection Insurance) con Generali. Le partnership rafforzeranno le attuali attività di UniCredit nel business della Bancassicurazione in CEE; inoltre ci si aspetta che generino sinergie grazie a una rafforzata ed unica strategia commerciale, offrendo una gamma di prodotti ampliata per i clienti di UniCredit in una regione con forte potenziale di crescita.“Queste partnership accresceranno la nostra offerta attraverso una gamma completa di prodotti assicurativi e servizi di alto profilo per i nostri clienti individuali e piccole e medie imprese, facendo leva sulla nostra posizione di leadership nella regione così come su brand riconosciuti come Allianz e Generali”, ha commentato Carlo Vivaldi, Responsabile della Divisione CEE in UniCredit.