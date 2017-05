UniCredit: dimissioni di un membro del collegio sindacale

Luca Fiore 3 maggio 2017 - 18:16

MILANO (Finanza.com)

Enrico Laghi si è dimesso dalla carica di componente del collegio sindacale di UniCredit. In una lettera inviata in data 2 maggio al Presidente, Giuseppe Vita, e al Presidente del Collegio Sindacale, Pierpaolo Singer, Laghi ha comunicato che le dimissioni, dovute “a crescenti impegni professionali”, hanno effetto immediato.



Subentra Guido Paolucci, già Sindaco supplente tratto dalla medesima lista, che resterà in carica sino alla prossima Assemblea degli azionisti della Società.