UniCredit: costo salvataggio banche venete è gestibile, rischio politico Italia sovrastimato dal mercato (ANALISTI)

Alessio Trappolini 16 giugno 2017 - 11:47

MILANO (Finanza.com)

UniCredit non risentirà del rischio politico sull’Italia che “è sovrastimato dal mercato” e troverà beneficio delle nuove regole di Basilea 4. Parola degli analisti di Natixis che questa mattina hanno deciso di alzare il target price sul titolo Ucg portandolo a 19,4 euro dal precedente 16 euro, confermando la raccomandazione Buy.“Il costo del rischio nel 2019 sarà più basso di quanto non si aspetti la società”, hanno messo nero su bianco gli esperti della casa d’affari, che hanno aggiunto che “il costo di una ristrutturazione di Veneto Banca e B.P.Vicenza è gestibile per l’istituto”.Per quanto concerne la politica dei dividendi “Unicredit potrebbe migliorare la sua politica del dividendo se l'impatto di Basilea 4 dovesse dimostrarsi più gestibile di quanto inizialmente previsto".