UniCredit, cessione di crediti in sofferenza per 675 mln a Fortress

Daniela La Cava 30 novembre 2018 - 08:51

MILANO (Finanza.com)

UniCredit ha raggiunto un accordo con una società affiliata di Fortress Investment Group per la cessione pro-soluto di un portafoglio di crediti in sofferenza derivanti da contratti di credito ipotecario verso clientela del segmento piccole e medie imprese italiane. Il portafoglio comprende esclusivamente crediti derivanti da contratti di finanziamento regolati dal diritto italiano con un valore facciale complessivo - al lordo delle rettifiche - di circa 675 milioni di euro al 31 marzo 2018. Lo si apprende in una nota della banca di piazza Gae Aulenti nella quale si precisa che l'impatto della cessione verrà recepito nel bilancio del quarto trimestre 2018. La vendita costituisce parte dell'attuale strategia di UniCredit di riduzione delle esposizioni deteriorate.