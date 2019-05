UniCredit avvia cessione del 17% di Finecobank attraverso accelerated bookbuilding

Titta Ferraro 7 maggio 2019 - 18:03

MILANO (Finanza.com)

UniCredit ha annunciato l'avvio della cessione di azioni ordinarie di Fineco per un quantitativo pari a circa 17% per cento del capitale. L'operazione rientra nell’ambito della vendita di assets considerati non strategici.La cessione sarà realizzata attraverso una procedura di accelerated bookbuilding rivolta a determinate categorie di investitori istituzionali. Il bookbuilding avrà inizio immediatamente. UniCredit si riserva il diritto di variare i termini e i tempi dell’Offerta. A seguito della chiusura dell'Offerta, UniCredit - che attualmente detiene circa il 35 per cento del capitale della società - deterrà una partecipazione di minoranza che sarà classificata come partecipazione finanziaria. L'Offerta aumenterà il flottante delle azioni Fineco sulla Borsa di Milano. UniCredit ha sottoscritto un impegno a non disporre delle azioni rimanenti di Fineco per un periodo di120 giorni dalla data di regolamento dell’operazione. Durante tale periodo di lock-up, salve alcune eccezioni in linea con la prassi di mercato, UniCredit non potrà porre in essere nessun atto di disposizione delle azioni di Fineco senza il previo consenso di J.P. Morgan e UBS Investment Bank per conto dei Joint Bookrunners.