UniCredit: accordo con BEI per finanziamento di 300 milioni di euro per le Mid-Cap italiane

Titta Ferraro 20 febbraio 2018 - 15:33

MILANO (Finanza.com)

UniCredit e UniCredit Leasing hanno firmato con Banca Europea per gli Investimenti (BEI) una nuova linea di finanziamento destinata alle Mid-Cap italiane per un ammontare complessivo di 300 milioni di euro.La linea di finanziamento sottoscritta con BEI è così articolata: 300 milioni di euro, utilizzabili sia da UniCredit che da UniCredit Leasing, per la copertura di finanziamenti a medio lungo termine destinati alle Mid-Cap, operanti su tutto il territorio nazionale, in qualunque settore economico che, a livello consolidato, hanno personale compreso tra 250 e 2.999 dipendenti.