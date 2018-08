UniCredit, Mustier su domanda flat tax: ok taglio tasse per fascia reddito più bassa, ma attenti ai conti

Laura Naka Antonelli 7 agosto 2018 - 15:19

MILANO (Finanza.com)

Jean-Pierre Mustier a favore dei tagli alle tasse per le fasce più povere della popolazione. Così il numero uno di UniCredit, nel giorno in cui la banca ha reso noti i risultati del primo semestre, riferendosi alla proposta della flat tax avanzata dal governo M5S-Lega:"Unicredit è una banca non politicizzata, però ritengo che ogni taglio di tasse apporti benefici. In particolare, quelli che impattano sulla fascia di reddito più bassa della popolazione, perché è quella che traduce immediatamente in spesa-investimenti questi benefici, mentre le fasce più alte tendono a risparmiare"."Detto questo- ha aggiunto Mustier, nel corso della conferenza stampa sui risultati di UniCredit diffusi oggi, e relativi al primo semestre 2018 - potrebbero esserci effetti negativi sul budget" dello Stato, prima che si manifesti l'impatto positivo sull'economia del taglio delle tasse.