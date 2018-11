UniCredit, Mustier: 'risultati solidi in terzo trimestre, confermiamo obiettivo utile netto al 2019'

Laura Naka Antonelli 8 novembre 2018 - 08:10

MILANO (Finanza.com)

"UniCredit ha prodotto risultati solidi nel terzo trimestre e sono orgoglioso delle performance dei nostri team in un contesto di mercato sempre più sfidante". Così il numero uno del gruppo UniCredit, l'amministratore delegato Jean Pierre Mustier, ha commentato i risultati dei primi 9 mesi 2018."Confermiamo il nostro obiettivo di utile netto al 2019 di 4,7 miliardi di euro. Siamo estremamente confidenti di riuscire a raggiungerlo".Mustier ha confermato anche i target di "un RoTE superiore al 9%, e un RoTE per il Group Core superiore al 10%. Il Gruppo continuerà a mantenere un forte MDA buffer di 200-250 punti base, pari a un fully loaded Cet1 ratio al 2019 del 12,0-12,5 per cento".Mustier ha concluso, affermando che "come team continuiamo a concentrarci sull'esecuzione di Transform 2019, che resta in anticipo sul piano, e continueremo a lavorare duramente per confermare UniCredit come un vincitore paneuropeo".