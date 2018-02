UniCredit: Marco Bizzozero scelto come responsabile del Group Wealth Management

Titta Ferraro 12 febbraio 2018 - 11:06

MILANO (Finanza.com)

UniCredit ha nominato Marco Bizzozero come nuovo responsabile del Group Wealth Management, che sarà effettiva a partire dal primo marzo 2018. Bizzozero riporterà a Gianni Franco Papa, direttore generale di UniCredit. Il Group Wealth Management ha l’obiettivo di supportare la crescita del wealth management e del private banking di UniCredit in Europa, in particolare in Italia, Germania e Austria. Il Group Wealth Management include una “Product and Investment Platform” di Gruppo, che definisce centralmente la strategia di investimento per i clienti individuali e fornisce un’offerta ampia e distintiva di soluzioni di investimento e servizi rivolta sia alla clientela wealth che private."La nomina di Bizzozero - commenta Franco Papa - dimostra il nostro impegno e ambizione volti a sviluppare ulteriormente il business del wealth management e del private banking di Gruppo. La vasta esperienza internazionale di Marco Bizzozero, il suo track record e le sue capacità di leadership contribuiranno a sviluppare e rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento nel wealth management e nel private banking".