UniCredit: Goldman Sachs conferma rating Buy, alza target price

Laura Naka Antonelli 11 luglio 2017 - 12:50

MILANO (Finanza.com)

Goldman Sachs ribadisce il rating "buy" su UniCredit, con il titolo che rimane nella sua Conviction List. Rivisto al rialzo il target price a 12 mesi, dai precedenti 20 euro a 21,7 euro.Il colosso Usa motiva la sua decisione con il minore costo sull'equity dovuto ai rischi sistemici inferiori.Allo stesso tempo Goldman Sachs ricorda che "l'instabilità politica in Eurozona, anche se meno probabile dopo le elezioni francesi, e un eventuale rallentamento macro associato, sono i rischi chiave che incombono sulla qualità degli asset".Inoltre, "i tagli dei costi potrebbero rappresentare un rischio per il mantenimento della quota di mercato in Europa occidentale", così come "imprevedibili cambiamenti nella regolamentazione potrebbero essere un rischio per la crescita del capitale".Il titolo UniCredit, scambiato sull'indice Ftse Mib, riporta una performance invariata a 17,52 euro.