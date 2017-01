UniCredit: Frizé scelto come nuovo Global Head di FIG

Titta Ferraro 25 gennaio 2017 - 10:28

MILANO (Finanza.com)

UniCredit ha annunciato la nomina di Jérôme Frizé come nuovo Global Head di Financial Institutions Group (FIG) all'interno della Divisione Corporate & Investment Banking (CIB) guidata da Gianfranco Bisagni e Olivier Khayat, Co-Head di CIB. Jérôme Frizé sostituisce Vincenzo Tortorici. Frizé è attualmente Head di Financial Institutions Group (FIG) Francia e assumerà il suo nuovo incarico a partire dal 1 febbraio 2017 presso la sede di Milano.