UniCredit: FinecoBank esce dal perimetro del gruppo

Titta Ferraro 11 maggio 2019 - 09:46

MILANO (Finanza.com)

Finecobank non fa parte più del gruppo Unicredit. L'istituto di piazza Gae Aulenti ha reso noto ieri sera di aver concluso il regolamento dell’Offerta connessa alla cessione di circa 103,5 milioni di azioni ordinarie detenute in FinecoBank, corrispondenti al circa 17 per cento del capitale azionario esistente della Società. Conseguentemente, detenendo UniCredit una quota di minoranza nella Società, pari a circa il 18%, ed avendo rinunciato all’esercizio dei diritti amministrativi, Fineco non è più parte del perimetro del Gruppo a partire dalla giornata di ieri.