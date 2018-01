UniCredit, Credit Suisse alza target price con rating Neutral. Citata limitata esposizione asset management

Laura Naka Antonelli 29 gennaio 2018 - 12:08

MILANO (Finanza.com)

"Manteniamo il nostro rating Neutral su UniCredit, con target price alzato da 18,6 a 18,8 euro". E' quanto scrive Credit Suisse nel report dedicato alle banche italiane.La divisione di ricerca del colosso svizzero sottolinea che, a suo avviso, il piano di svolta della banca e la pulizia del bilancio sarebbero stati ormai scontati, mentre i trend operativi core non starebbero andando a velocità piena.Inoltre, "la limitata esposizione al business dell'asset management potrebbe essere positiva nel breve termine (impatto MIFID II), ma non confermarsi la migliore opzione strategica nel lungo termine".Dunque, "crediamo che la banca mostrerà probabilmente un capitale in eccesso in futuro, visto che i presupposti alla base, adottati per le linee guida dell'Eba, sono molto conservativi. Tuttavia, l'impatto dei nuovi standard sul rischio del credito potrebbe essere anche alto, considerando un elevato margine di prudenza. Con una redditività sostenibile del 7%, crediamo che il titolo sia valutato in modo adeguato".