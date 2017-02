UniCredit: Consob ha approvato la nota informativa sull’offerta di azioni relative all’aumento di capitale

Alessio Trappolini 3 febbraio 2017 - 14:30

MILANO (Finanza.com)

Consob ha approvato la nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi relative all'offerta in opzione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, sul mercato regolamentato della Borsa di Francoforte e su quello della Borsa di Varsavia delle azioni ordinarie del gruppo, che saranno emesse in esecuzione dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea dei soci in lo scorso 12 gennaio 2017. Lo ha comunicato l’istituto di Piazza Gae Aulenti in una nota diffusa quest’oggi nel primo pomeriggio.