UniCredit Bulbank cede portafoglio Npl da 84 mln a DCA

Titta Ferraro 7 novembre 2017 - 09:22

MILANO (Finanza.com)

UniCredit ha annunciato la cessione, attraverso la sua sussidiaria UniCredit Bulbank (Bulgaria), di un portafoglio di crediti in sofferenza. L'accordo prevede la cessione pro soluto a DCA (gruppo B2Holding) di un portafoglio di crediti garantiti/chirografari ed in sofferenza derivanti da contratti di credito concessi da UniCredit Bulbank a clienti appartenenti al segmento imprese. Il portafoglio ha ad oggetto esclusivamente crediti derivanti da contratti di finanziamento regolati dal diritto bulgaro per un ammontare – al lordo delle rettifiche di valore – di circa 84 milioni di euro. La cessione del portafoglio costituisce parte dell'attuale strategia di UniCredit di riduzione delle esposizioni deteriorate. L’impatto verrà recepito nel bilancio UniCredit del quarto trimestre 2017.