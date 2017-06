UniCredit Bank: emesso covered bond da 500 milioni, ordini superiori a 600 milioni

Alessio Trappolini 20 giugno 2017 - 15:12

MILANO (Finanza.com)

UniCredit Bank AG, la controllata tedesca del gruppo bancario UniCredit, ha collocato questa mattina una nuova obbligazione garantita (c.d. Covered bond) da 500 milioni di euro. Il nuovo bond prevede una scadenza a sei anni, al 26 ottobre 2023, ed una cedola dello 0,125%.Secondo quanto stimato dagli analisti il titolo è stato prezzato a 99,528, per un rendimento dello 0,20%, corrispondente a uno sconto di 10 punti base rispetto al tasso midswap. Il bond ha rating atteso Aaa per Moody's e AAA per Fitch. Gli ordini raccolti sono stati superiori a 600 milioni di euro.