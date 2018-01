UniCredit: Alfredo Maria De Falco nuovo responsabile Cib Italia

Daniela La Cava 12 gennaio 2018 - 14:03

MILANO (Finanza.com)

Alfredo Maria De Falco è stato nominato responsabile Corporate & Investment Banking (Cib) Italy, mentre Nicola D'Anselmo sarà il vice responsabile, a partire dal 1 marzo. De Falco, si legge in una nota, riporterà a Gianfranco Bisagni e Olivier Khayat, global co-heads Cib. Vittorio Ogliengo, attuale responsabile Cib per l'Italia, lascerà il gruppo alla fine di febbraio 2018. De Falco è entrato a far parte di UniCredit nel 2003 e ha un'ampia esperienza all'interno del gruppo, compresa la responsabilità dal 2016 alla guida delle attività americane di Cib.