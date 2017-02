UniCredit: +14% per le azioni di risparmio della banca, azioni ordinarie su minimi intraday

Alessio Trappolini 6 febbraio 2017 - 15:52

MILANO (Finanza.com)

Cresce la divergenza in Borsa fra l’andamento delle azioni ordinarie e di risparmio di UniCredit. Book alla mano le risparmio dell’istituto salgono del 14,2%. Al momento Borsa Italiana ne ha disposto la sospensione per eccesso di rialzi, con i titoli che quotano a 40,98 euro.



Storia inversa per le azioni ordinarie che al momento arretrano del 5,34% scivolando sui minimi intraday a 12,41 euro.