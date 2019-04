Ubi guida rally banche, Massiah confermato ceo. Titolo ai massimi a 4 mesi

Titta Ferraro 17 aprile 2019 - 11:04

MILANO (Finanza.com)

Scatto in Borsa per il titolo Ubi Banca che segna un balzo del 3,6% a quota 2,85 euro. Per Ubi si tratta dei massimi dallo scorso 3 dicembre con uN saldo da inizio anno di +17%. Bene anche le altre banche con oltre +2% per Banco BPM e Bper.Ieri il cda della banca bergamasca ha conferma Victor Massiah nel ruolo di consigliere delegato, delegando allo stesso i poteri necessari e opportuni ai fini della gestione della società.