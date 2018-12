Ubi Banca: superato 1 miliardo di euro di social bond

Daniela La Cava 3 dicembre 2018 - 12:46

MILANO (Finanza.com)

Ubi banca ha superato 1 miliardo di euro collocato tramite social bond, il prestito obbligazionario solidale lanciato a partire dal 2012."I social bond - si legge in una nota della banca lombarda - sono prestiti obbligazionari che offrono al sottoscrittore l’opportunità di ottenere un ritorno sull’investimento paragonabile a quanto offerto dalla banca su investimenti analoghi e, nello stesso tempo, di contribuire al sostegno di iniziative di rilevante valenza sociale". Al termine del collocamento la banca devolve una quota predefinita dell’importo raccolto a supporto di tali progetti, per lo più promossi da organizzazioni non profit, oppure destina l’ammontare collocato all’erogazione di finanziamenti a condizioni competitive per contribuire allo sviluppo sul territorio di iniziative di imprenditorialità sociale."Coniugare solidarietà e profitto non solo è possibile, ma necessario", ha dichiarato Letizia Moratti, presidente del consiglio di gestione Ubi.