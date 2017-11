Ubi Banca si muove bene, Credit Suisse dice outperform

Titta Ferraro 2 novembre 2017 - 11:48

MILANO (Finanza.com)

Prima parte di seduta ben intonata per Ubi Banca che segna un progresso dell'1,47% a 4,134 euro. Il titolo beneficia del giudizio positivo arrivato da Credit Suisse che ha riavviato la copertura su Ubi Banca con rating outperform e target price a 5,15 euro indicando il titolo dell'istituto bergamasco, insieme a Intesa Sanpaolo, come sua top pick in Italia. Il broker elvetico parla di una "storia di ristrutturazione" non completamente prezzata considerando il potenziale in termini di ricavi derivante dall'operazione che ha portato all'acquisto di Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti. Credit Suisse ritiene che il continuo rafforzamento dell'asse quality rappresenta un catalyst per il titolo.