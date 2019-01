Ubi Banca: scatta sospensione al ribasso, titolo cede quasi il 5%

Titta Ferraro 31 gennaio 2019 - 15:18

MILANO (Finanza.com)

Profondo rosso per le banche a Piazza Affari dopo i dati Istat che hanno ufficializzato l'ingresso in recessione dell'Italia (-0,2% t/t nel IV trimestre).Tra i peggiori Ubi che risulta sospesa al ribasso a circa -5% (ultimo prezzo 2,234 euro).Il settore bancario paga anche il forte calo di Deutsche Bank alla Borsa di Francoforte con i nuovi rumor che vedono la banca tedesca valutare una fusione intermediata dal governo con la connazionale Commerzbank AG. Una opzione che, stando a quanto riferisce Bloomberg, potrebbe concretizzarsi entro la metà dell'anno se in questo primo scorcio del nuovo anno non arriveranno segnali di ripresa per la maggiore banca tedesca.