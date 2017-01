Ubi Banca: presentata offerta per acquistare le tre good banks

Valeria Panigada 12 gennaio 2017 - 09:19

MILANO (Finanza.com)

Ubi Banca ha presentato la sua offerta per acquistare le tre good banks, vale a dire la nuova Banca delle Marche, la nuova Banca dell’Etruria e del Lazio e la Nuova Cassa di Risparmio di Chieti. La sua offerta prevede un corrispettivo di 1 euro per le tre good banks. L'offerta avrà durata fino al 18 gennaio e se accettata dal Fondo Nazionale di Risoluzione dovrebbe perfezionarsi nel primo semestre dell'anno. La notizia, seppur attesa dal mercato, scalda il titolo Ubi Banca che in avvio a Piazza Affari segna un rialzo del 2,5 per cento.