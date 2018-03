Ubi Banca: nessuna operazione straordinaria su MPS

Titta Ferraro 26 marzo 2018 - 07:49

MILANO (Finanza.com)

Secca smentita da parte di Ubi Banca in riferimento a quanto riportato dall'articolo apparso il 25 marzo sul quotidiano Il Messaggero che riporta "di non meglio precisate fonti autorevoli riferire di una proposta di operazione straordinaria discussa in Consiglio di Gestione". Secondo il quotidiano romano l'operazione straordinaria si riferirebbe al dossier Banca Mps, a cui l'istituto bergamasco già in passato era stato più volte accostato.Ubi Banca in una nota precisa che si riserva di verificare con le autorità se esistono le condizioni di un tentativo di manipolazione del mercato.​