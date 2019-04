Ubi Banca in rialzo a Piazza Affari: al via a Bergamo l'assemblea dei soci

Alessandra Caparello 12 aprile 2019 - 10:40

MILANO (Finanza.com)

Al via oggi a Bergamo l’assemblea degli azionisti di Ubi Banca chiamata ad approvare la destinazione dell'utile 2018 e al tempo stesso eleggere il primo cda del nuovo sistema di governance monistico.Secondo quanto rivela Radiocor, sono presenti in proprio o per delega 904 azionisti, in rappresentanza del 37,92% del capitale. Il presidente uscente Andrea Moltrasio ha provveduto alla lettura del libro soci, da cui emerge che il primo azionista è il fondo Silchester (8,1%), seguito dalla Fondazione Cr Cuneo (5,91%), Capital Research (4,89%), Hsbc (4,89%) e dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia (3,95%). Detiene una posizione lunga pari al 5,091% invece Edoardo Mercadante, attraverso Parvus. Per il cda è stata proposta una sola lista da parte dei soci storici di Brescia e Bergamo e delle fondazioni Caricuneo e Banca del Monte di Lombardia, uniti in un patto di consultazione e voto che ha vincolato il 21,5% del capitale della banca.Al momento a Piazza Affari il titolo Ubi Banca è in rialzo allo 0,66% a 2,59 euro.