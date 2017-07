Ubi Banca: aumento capitale completato con successo, ora al via trattative per piano industriale

Valeria Panigada 6 luglio 2017 - 07:46

MILANO (Finanza.com)

UbiBanca ha completato con successo l'aumento di capitale. Sono infatti stati esercitati quasi tutti i rimanenti diritti. Tenuto conto anche delle azioni già sottoscritte nel periodo di offerta in opzione, risultano pertanto complessivamente sottoscritte 167.006.652 azioni ordinarie, pari a oltre il 99,99% delle azioni Ubi Banca di nuova emissione. Inoltre, ai sensi del contratto di garanzia, Credit Suisse, Banca Imi, Banco Santander e Mediobanca, in qualità di garanti, sottoscriveranno le rimanenti 60 azioni derivanti da 350 diritti non esercitati, per un controvalore di 143,70 euro. Con questo esito l’istituto guidato da Victor Massiah ha raccolto sul mercato 399,98 milioni di euro, a fronte dei 400 milioni richiesti, per finanziare l’acquisizione delle 3 good bank (Chieti, Marche, Etruria) e stabilizzare il coefficiente Cet1 sopra l'11 per cento. Ora dovrebbero iniziare le trattative per l’aggiornamento del piano industriale di Ubi Banca.