Ubi Banca aggiorna piano industriale dopo closing acquisizione good bank

Ubi Banca ha annunciato l'aggiornamento del piano industriale dopo l'acquisizione delle tre good bank (Nuova Banca Marche, Nuova banca Etruria e Nuova Carichieti). L'istituto si attende un utile netto al 2020 pari a 1,12 miliardi di euro con un RoTe (return on tangible equity) al 12 per cento. Il Cet1 è atteso oltre il 13% includendo 400 milioni di euro di aumento di capitale Ubi, mentre il Cost/Income è visto al 52,8% (includendo gli oneri di ristrutturazione). Ubi ha inoltre confermato il business model e le linee strategiche definite nel piano industriale stand alone presentato lo scorso giugno, che verrà esteso anche al perimetro delle good bank. La banca ha infine indicato "una solida politica di dividendi", con la distribuzione del 40% circa dell’utile ordinario.