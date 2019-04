Ubi Banca, Victor Massiah: "IW Bank è un piccolo tesoro e deve essere sviluppata"

Alessandra Caparello 12 aprile 2019 - 12:23

MILANO (Finanza.com)

IWBank è un piccolo tesoro in casa. Così l'a.d. di Ubi Banca, Victor Massiah, rispondendo a un azionista nel corso dell’assemblea dei soci a Bergamo che chiedeva i futuri sviluppi della banca online controllata. “'Siamo ovviamente d'accordo che Iw Bank vada sviluppata e faremo un lavoro specifico nel nuovo piano per la crescita di questa creatura” ha sostenuto Massiah come riporta Radiocor.