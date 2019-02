Ubi Banca: Massiah, nuovo cda predisponga subito un nuovo piano industriale

Titta Ferraro 8 febbraio 2019 - 09:35

MILANO (Finanza.com)

Ubi Banca si affaccia al 2019 con in cantiere un nuovo piano industriale alla luce del diverso scenario di riferimento e il Consigliere Delegato Victor Massiah sollecita tempi relativamente brevi.Massiah ricorda che a breve scadrà il triennio di mandato dei due Consigli con la banca che passerà al sistema monistico come approvato nell’assemblea di ottobre. "Ci sarà un unico Consiglio - aggiunge Massiah - sarà conseguentemente diverso da quelli attuali e questo sarà un elemento importante che, combinato con il differente scenario che si è creato per il 2019 – tassi ancora negativi e spread che è il doppio di quello che era stato previsto nel piano industriale attuale - ci porta a consigliare, a raccomandare, nel passaggio di testimone al nuovo Consiglio, la produzione di un nuovo piano industriale".Massiah ritiene che il nuovo piano industriale può sostituire in maniera anticipata quello attuale "che comunque ha 18 mesi di vita residui perché scade a fine del 2020, con uno scenario di tassi e di spread diverso, con uno scenario di crescita purtroppo in questo momento diverso, ma che allo stesso tempo può portare dentro, nel piano, le lezioni apprese, ulteriori, che abbiamo compreso in questi anni e che mi portano comunque a essere ottimista"."Nonostante delle condizioni avverse, riteniamo che possiamo impegnarci a cercare di realizzare per il 2019 un utile superiore a quello già molto in crescita, come abbiamo visto, per il 2018". Così Victor Massiah, Consigliere Delegato di Ubi Banca, dopo che la banca ha chiuso il 2018 con utile ai massimi decennali.