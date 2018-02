Ubi Banca: IW Bank chiude 2017 con masse totali salite a 12,6 mld, CET1 al 18,09%

Titta Ferraro 13 febbraio 2018 - 12:38

MILANO (Finanza.com)

IWBank Private Investments, banca del Gruppo UBI Banca specializzata nella gestione di investimenti di individui e famiglie, ha chiuso il 2017 con masse totali in crescita, pari a oltre 12,6 miliardi (12,1 a fine 2016) e indici patrimoniali tra i migliori del comparto bancario (Total Capital Ratio 20,08%; CET1 18,09%). La Banca chiude il 2017 con un risultato netto contabile negativo di 5,4 mln che, seppur in miglioramento del 21% rispetto al 2016, risente del perdurante andamento negativo del margine di interesse e di una maggiore incidenza degli oneri non ricorrenti.