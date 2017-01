UBI: titolo ai massimi da giugno, HSBC ha alzato il prezzo obiettivo

Luca Fiore 13 gennaio 2017 - 12:38

MILANO (Finanza.com)

Nuova seduta sugli scudi per UBI Banca che dopo il +9,12% di ieri oggi sale del 7,45% a 3,3180 euro, il livello maggiore da giugno 2016. Ieri l’istituto ha annunciato di aver offerto 1 euro simbolico per acquistare le tre Good Bank, vale a dire la nuova Banca delle Marche, la nuova Banca dell’Etruria e del Lazio e la Nuova Cassa di Risparmio di Chieti.



Uno dei punti fondamentali per l'acquisizione delle tre Good Bank riguarda la cessione di 2,2 miliardi di NPL (Non-Performing Loan) in pancia ai tre istituti. Secondo indiscrezioni circolate nel corso della mattina, i rispettivi Cda avrebbero il via libera alla vendita degli NPL al fondo Atlante.



Oggi gli analisti di HSBC hanno annunciato di aver confermato la valutazione “hold” alzando il prezzo obiettivo da 2,82 a 3,29 euro. Per Banca IMI invece il titolo è “buy” con prezzo obiettivo a 3,6 euro.