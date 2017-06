UBI Banca sprint a Piazza Affari dopo chiusura con successo Adc

Alessio Trappolini 29 giugno 2017 - 11:52

MILANO (Finanza.com)

Ubi Banca inarrestabile in Borsa dopo l’esito dell’aumento di capitale chiuso ieri che ha mostrato il tutto esaurito (99,31% delle sottoscrizioni). Con questo esito l’istituto guidato da Victor Massiah ha raccolto sul mercato 397,2 milioni di euro, a fronte dei 400 milioni richiesti, per finanziare l’acquisizione delle 3 good bank (Chieti, Marche, Etruria) e stabilizzare il coefficiente Cet1 sopra l'11 per cento.Positivo il giudizio degli analisti sull'operazione. Le principali case d’affari hanno fin da subito consigliato l’adesione all’Adc. L'andamento positivo beneficia anche dell'innalzamento del target price da 3,5 a 4 euro da parte di Deutsche Bank con il mantenimento del giudizio ‘Hold'.In questo quadro oggi il titolo mostra un progresso del +2,75% a 3,88 euro, il secondo maggior rialzo fra le blue chip.