UBI Banca sopra requisiti minimi Srep, per 2018 Bce stabilisce nuovo minimo all'8,625%

Titta Ferraro 29 dicembre 2017 - 08:47

MILANO (Finanza.com)

Ubi Banca supera il livello minimo di requisito di capitale richiesto dalla Bce. Al 30 settembre 2017, con un CET1 Ratio phased in dell’11,65% e fully loaded del 11,54% e un Total Capital Ratio phased in del 14,32% e fully loaded del 14,20%, il Gruppo si posiziona ben al di sopra dei requisiti minimi richiesti (per 2017 soglia minima CET1 era fissata al 7,5%).Al termine dello SREP (Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale – Supervisory Review and Evaluation Process), la BCE ha stabilito che, per il 2018, il Gruppo dovrà rispettare, a livello consolidato un nuovo requisito minimo di CET1 pari all’8,625%, pari alla somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (4,5%), requisito di Pillar 2 (2,25%) e Capital Conservation Buffer (1,875%). Il requisito minimo di Total SREP Capital Requirement è invece stato fissato pari al 10,25% (risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (8%) e del requisito di Pillar 2 (2,25%)). Aggiungendo il Capital Conservation Buffer dell’1,875%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza del 12,125%. I requisiti per il 2018, rimarca l'istituto bergamasco, tengono anche conto dell’inclusione delle 3 Banche acquisite nel maggio 2017.